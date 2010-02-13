Дизайн наружной рекламы

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Закрыт25 заявок386 просмотров

Нужно сделать дизайн наружной рекламы для Мужского магазина. Есть старый дизайн, который нужно доработать с изменением названия магазина.

Что нужно нужно сдлать два дизайна для рекламы (разные размеры 2500x1300 и 2500х1800) и один сплот небольшого размера.

Старый дизайн в приложении

15 лет назад
piat
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

marica_kaluga
Мария 
43 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$30
2 дня

Заявки фрилансеров

marica_kaluga
Мария 
43 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад

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