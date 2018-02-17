Привет. Есть картинка с рекламой на авто. В jpeg. Логотип, шрифты и пр. Надо все это сделать в кореле. Надо сделать быстро.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Нужно нарисовать несколько баннеров в едином стиле. Баннеры для выставки (т.е. будут напечатаны). Нужно к вечеру четверга. Подробности в ТЗ
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