Отредактировать баннер 1,20м х 1,60м

$10
Наружная рекламаЗавершен25 заявок366 просмотров
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Дано:

исходник псд с дпи= 72

Необходимо:

подогнать под банер 1.20м на 1.60м

гонорар - 100 грн

сроки - на сейчас

15 лет назад
tkaty
38 летУкраина
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Artis-Art
Анна 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
4 отзыва
15 лет назад
$10
1 день
Спасибо за работу. Оперативно в срок.
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