Отредактировать баннер 1,20м х 1,60м

Необходимо сделать рисунок для банера с шапки сайта spbpz.ru (либо варианты) Размер 3х4 м. Срочная работа. Оплата по факту в течении 3-х часов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дано:
исходник псд с дпи= 72
Необходимо:
подогнать под банер 1.20м на 1.60м
гонорар - 100 грн
сроки - на сейчас
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