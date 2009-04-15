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1.Шеврон по подразделениям

должны содержать в себе словосочетание (частное охранное предприятие),

шеврон не должен содержать в себе никаких обрамлений в виде венка, недолжен напоминать щит, рога, волка, меч или башни, форма шеврона должна быть оригинальная непохожая на большинство существующих на данный момент. Минимизировать присутствие черного цвета на нем. Шеврон должен быть простой формы, но в тоже время ярко отражать своё наполнение. Шеврон должен быть читаемый, исполнен в современном стиле.

Необходимо разработать макет шеврона для группы Частных охранных предприятии.

Логотип и фирменный стиль разработаны.

А точнее шевронов будет 7 но они будут отличаться друг от друга цветон и названием предприятия

Так что фактически нужно разработать только один шеврон

www.oxpana.ru сайт для анализа

Образец ниже.

2. Шеврон общий

включает название предприятия-охранная группа Дубровник и логотип

шеврон не должен содержать в себе никаких обрамлений в виде венка, недолжен напоминать щит, рога, волка, меч или башни, форма шеврона должна быть оригинальная непохожая на большинство существующих на данный момент. Минимизировать присутствие черного цвета на нем. Шеврон должен быть простой формы, но в тоже время ярко отражать своё наполнение. Шеврон должен быть читаемый, исполнен в современном стиле.