Создать плакат для уличного указатея

Необходимо сделать дизайн рекламного плаката для уличного указателя.

На плакате: пять слов (текст будет предоставлен исполнителю), лого, телефон.

Подложка красная, текст светлый (двухцветный макет без градиентов). Нужно, чтобы хорошо читалось с большго расстояния и бросалось в глаза.

Плакаты будут изготовлены на светопроникающем оракале с прозрачной подложкой – в количестве две шт (для двух сторон лайтбокса).

По срокам - 1 день.

В аттече - схема и фото.