Здравствуйте. Высокий уровень. Разумная\оптимальная цена. Портфолио - обязательно. Выслушаем предложения. Срок и цена.
Создать плакат для уличного указатея
Необходимо сделать дизайн рекламного плаката для уличного указателя.
На плакате: пять слов (текст будет предоставлен исполнителю), лого, телефон.
Подложка красная, текст светлый (двухцветный макет без градиентов). Нужно, чтобы хорошо читалось с большго расстояния и бросалось в глаза.
Плакаты будут изготовлены на светопроникающем оракале с прозрачной подложкой – в количестве две шт (для двух сторон лайтбокса).
По срокам - 1 день.
В аттече - схема и фото.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наружная реклама53 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Дизайн нескольких простых баннеров для кафе-бистро (надписи , пару картинок). длина х ширина 150 х 60см 90 х 120см 110 х 60см 110 х 63см -3штуки ICQ: ...Наружная реклама51 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $29
Необходимо разработать дизайн для внешнего баннера и стенд-апа. Весь фирменный стиль + дополнительные элементы будут даны. 1. Баннер на фасад дома Размер: 128 x 950 (можно немного изменить – ...Наружная реклама17 заявокЗакрыт16 лет назад
Нам постоянно требуется оформлять точки продаж, часто штатный дизайнер не успевает делать все работы. Для этого нужен помощник, готовый в срок и качественно реализовывать наши проекты. Работы достаточно много, оплата за каждый проект отдельно. ...Закрыт16 лет назад
Нужно взять 2 прорисованные фигуры (формат гиф или джепег - исходников нет), оптимизировать эти изображения под вменяемую печать, и собрать из всего этого макет баннера 0.8х2.0 м. Будет присутствовать немного текста. Работа должна быть ...Завершен16 лет назад
- $40
Есть рекламный вагончик на колёсах. Нужно изменить сюжет под поклейку и покраску. Контактные данные на фото есть, язык украинский. Компания занимается металлопластиковыми окнами. Нужно создать 2-а разным макета, то ...Завершен16 лет назад
Надо сделать дизайн таблички на дверь компании. Логотип есть - его надо перерисовать по сути и стилистически оформить в рамку. Либо использовать готовый логотип как отправную точку - то есть включить фантазию в рамках делового ...Завершен16 лет назад
- $40
Компания занимается ремонтом и перетяжкой мягкой мебели. Необходим дизайн рекламного плаката формата A2, цепляющий, идейный, яркий. Из информации - фраза (Перетяжка мягкой мебели или ваша фраза), телефон, сайт.Завершен16 лет назад
- $50
Здравствуйте. Нужен макет для лазерной резки по фанере (1,5 х 1,5 метров) Буквы для трафарета.Наружная реклама48 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно придумать красивый баннер на наш цех, мы занимаемся изготовлением деревянных конструкций (двери, окна,мебель из массива ), и изготовлением корпусной мебели на заказ из ЛДСП (кухни, шкафы-купэ, прихожие, и многое другое) аськи ...Наружная реклама36 заявокЗакрыт16 лет назад