Создать плакат для уличного указатея

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен53 заявки643 просмотра

Необходимо сделать дизайн рекламного плаката для уличного указателя.

На плакате: пять слов (текст будет предоставлен исполнителю), лого, телефон.

Подложка красная, текст светлый (двухцветный макет без градиентов). Нужно, чтобы хорошо читалось с большго расстояния и бросалось в глаза.

Плакаты будут изготовлены на светопроникающем оракале с прозрачной подложкой – в количестве две шт (для двух сторон лайтбокса).

По срокам - 1 день.

В аттече - схема и фото.

16 лет назад
dimir
44 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

tlanta
48 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$15
1 день
В отзывах уже говорили, что Татьяна — мечта заказчика. Это так и есть. Все быстро, четко, в срок.
Очень хороший заказчик и человек. Детальное ТЗ и своевременная оплата - что может быть лучше! Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

tlanta
48 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад

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