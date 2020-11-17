Разработка дизайна баннера

Наружная рекламаЗакрыт33 заявки740 просмотров
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Всем привет!

Необходимо разработать дизайн баннеров(рисунки природы + текст с призывом с заботой о природе), которые будут использованы для ограждения недостроенного здания.  Около 5-6 вариантов.

Укажите пожалуйста стоимость и сроки выполнения. 

С уважением,

Мади

3 года назад
mduissen
36 летКазахстан
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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