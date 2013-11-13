Сделать образец-макет вывески

Необходимо сделать образец вывески,которая будет располагаться на здании.

Нужно 2 варианта:

1.Вывеска в виде светящегося короба.

2.Вывеска в виде светящегося короба + бегущая строка под коробом.

Подробности вышлю.

То есть в векторе и оригинальном размере отрисовывать не нужно,соблюсти только пропорции и учесть что потом это всё мы сами отрисуем в векторе.

Бюджет 500 руб.