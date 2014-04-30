Создание тематического баннера и флайера

Имеется готовое графическое решение - логотипичное написание сферы деятельности компании. Необходимо это дополнить стрелкой, что бы получился указатель. Так же необходимо будет добавить некоторые дополнительные графические элементы. ====================================== В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут ...
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1. Необходимо создать баннер по материалам сайта http://crafterstore.co.uk.
2. На ту же тему, флайер размера А5, двухсторонний, готовый к печати.
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