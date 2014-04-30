Создание тематического баннера и флайера

$100
Наружная рекламаЗавершен16 заявок193 просмотра
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1. Необходимо создать баннер по материалам сайта http://crafterstore.co.uk.

2. На ту же тему, флайер размера А5, двухсторонний, готовый к печати.

10 лет назад
strong12
Олег 
41 годВеликобритания
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
DS_KORABL
Галина 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$100
4 дня
Как всегда - отличная работа!
как всегда приятно было работать)
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