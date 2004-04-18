Реконструкция интернет-проекта

$500
Ищется спонсор для создания игрового сервера для ULTIMA ONLINE. Необходима помощь в настройке сервера и программного обеспечения для успешного запуска проекта.
Настройка сервера/ПОнет заявок
Закрыт
21 год назад
Размещение интернет-проекта на хостинге заказчика, установка и настройка скриптов и базы данных. Проверка работоспособности кода и исправление програмных багов.
Ищется спонсор для создания игрового сервера для ULTIMA ONLINE. Необходима помощь в настройке сервера и программного обеспечения для успешного запуска проекта.