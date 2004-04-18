Реконструкция интернет-проекта

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт8 заявок431 просмотр

Размещение интернет-проекта на хостинге заказчика, установка и настройка скриптов и базы данных. Проверка работоспособности кода и исправление програмных багов.

21 год назад
jpetrov
60 лет
21 год в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Mitay
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад
21 год назад
$100
10 дней
Обещали выполнить работы за 10 дней. Протянули с 26.04.2004 по 17.05.2005. В конце сказали что выполнить работы не могут по техническим причинам. Оплаченный аванс был возвращен.

Заявки фрилансеров

Mitay
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад
21 год назад

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