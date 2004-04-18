Mitay

"Беркут" АО Mitay

 
NaN лет
20 лет на фриланс-бирже
Был
20 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
jpetrov
58 летЛитва
20 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
5 баллов
20 лет назад
Реконструкция интернет-проекта
Обещали выполнить работы за 10 дней. Протянули с 26.04.2004 по 17.05.2005. В конце сказали что выполнить работы не могут по техническим причинам. Оплаченный аванс был возвращен.