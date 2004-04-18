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"Беркут" АО
Mitay
Mitay
NaN лет
20 лет на
фриланс
-бирже
Был
20 лет назад
1 отзыв
(-1)
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Евгений
jpetrov
58 лет
Литва
20 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 отзывов
$100
5 баллов
20 лет назад
Реконструкция интернет-проекта
Обещали выполнить работы за 10 дней. Протянули с 26.04.2004 по 17.05.2005. В конце сказали что выполнить работы не могут по техническим причинам. Оплаченный аванс был возвращен.
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Отзывы заказчиков
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