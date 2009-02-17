Нужно придумать домен

$2
Нейминг и СлоганыЗавершен22 заявки1054 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$

Требуется придумать домен в зоне ru для сайта следующей тематики:

написание дипломов, курсовых, рефератов и подобных студенческих работ, а также непосредственная их продажа прямо с сайта.

Требования: домен должен быть свободен.

Гарантии: 1$ самому интересному названию + отзыв + личная благодарность в новостях сайта.

Спустя истечения срока проекта на этой странице будет вывешено имя победителя - для того чтобы все убедились, что это не развод.

Предложения оставляйте на стене.

=> специально для Циклаури Давид (David_T) - с правилами сервиса я прекрасно знаком...

====> Пока наиболее интересное предложение поступило от Dukhno Valentina (valentina_s_d). Проект закрывается через 2 дня, так что жду предложений..

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Проект закрывается - победитель - Dukhno Valentina (valentina_s_d)- домен allforstudent.ru

15 лет назад
pankov-anton
Антон 
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Победитель конкурса
ValentynaSDW
Валентина 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
15 лет назад
Отличный фрилансер! Умная, общительная девушка. Еще раз спасибо за придуманный домен - allforstudent.ru!!!
Ответственный заказчик с интересным заданием. Очень давольна! Обязательно в будущем буду участвовать в его конкурсах и проектах!
Заявки фрилансеров
ValentynaSDW
Валентина 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
15 лет назад