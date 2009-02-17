Нужно придумать домен

Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется придумать домен в зоне ru для сайта следующей тематики:
написание дипломов, курсовых, рефератов и подобных студенческих работ, а также непосредственная их продажа прямо с сайта.
Требования: домен должен быть свободен.
Гарантии: 1$ самому интересному названию + отзыв + личная благодарность в новостях сайта.
Спустя истечения срока проекта на этой странице будет вывешено имя победителя - для того чтобы все убедились, что это не развод.
Предложения оставляйте на стене.
=> специально для Циклаури Давид (David_T) - с правилами сервиса я прекрасно знаком...
====> Пока наиболее интересное предложение поступило от Dukhno Valentina (valentina_s_d). Проект закрывается через 2 дня, так что жду предложений..
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Проект закрывается - победитель - Dukhno Valentina (valentina_s_d)- домен allforstudent.ru