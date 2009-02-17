Нужно придумать домен

# 1 — $

Требуется придумать домен в зоне ru для сайта следующей тематики:

написание дипломов, курсовых, рефератов и подобных студенческих работ, а также непосредственная их продажа прямо с сайта.

Требования: домен должен быть свободен.

Гарантии: 1$ самому интересному названию + отзыв + личная благодарность в новостях сайта.

Спустя истечения срока проекта на этой странице будет вывешено имя победителя - для того чтобы все убедились, что это не развод.

Предложения оставляйте на стене.

=> специально для Циклаури Давид (David_T) - с правилами сервиса я прекрасно знаком...

====> Пока наиболее интересное предложение поступило от Dukhno Valentina (valentina_s_d). Проект закрывается через 2 дня, так что жду предложений..

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Проект закрывается - победитель - Dukhno Valentina (valentina_s_d)- домен allforstudent.ru