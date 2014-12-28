Веселые названия придумать

Нейминг и СлоганыЗавершен7 заявок236 просмотров
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Надо придумать 100 названий

Сдавать в экселе

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9 лет назад
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад
Выбранный исполнитель
Prof13
Ольга 
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$20
7 дней
Ольга великолепно справилась с заданием! Названия реально веселые) Оперативно отвечает, быстро пишет. Спасибо, Ольга!
Спасибо Сергею за интересное и плодотворное сотрудничество. Всегда на связи, четкие требования, без бла-бла-бла, быстрая оплата, просто приятное общение. Буду рада сотрудничать снова!Всем рекомендую!
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