Нужно озвучивать ролики на английском

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт3 заявки205 просмотров

Тематика - интернет, стартапы, интернет-бизнес.

Я даю ссылку на ролик и графику для заставки - от вас получаю это же видео, но с русским переводом и моей заставкой.

13 лет назад
ab-kmv
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

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