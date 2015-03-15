Здравствуйте, требуется озвучить около 30 обучающих роликов, в среднем 2-3 минуты каждый, на английском языке, текст переведен, тематика работа в программном обеспечении. Интересуют цены и сроки Спасибо
Озвучить короткое приветствие для АТС
Доброго времени суток.
Нужно озвучить короткое приветствие для АТС интернет-магазина.
Так же нужно озвучить что менеджеры заняты, и вам перезвонят.
Бюджет до 300 WMR,
очень быстрая работа.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Озвучивание15 заявокЗакрыт10 лет назад
- $7
озвучить ролик длительностью 10 секунд требования женский голос оплата wmrЗавершен10 лет назад
Требуется озвучка рекламы кафе. Необходимо чтобы это сделала девушка с приятным голосом. Язык озвучки: Русский Длинна: Несколько предложений (примерно около одной минуты, не больше). Файл: Чистый mp3 без фона.Озвучивание27 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно начитать 15 слоганов (общий объем 1400 знаков) половину - мужским голосом, другую половину - женским.Завершен10 лет назад
Нужно озвучить 1 фразу, рассмотрю варианты мужского и женского голоса. К заявке (желательно) прилагайте ссылку на демо своего голоса.Завершен10 лет назад
Имеется минутная анимация с презентацией услуг маркетингового агентства. Надо подобрать музыку и прочитать текст. Музыка и начитка должны быть бодрыми и динамичными)Завершен10 лет назад
Для автоматического обзвона клиентов нужно записать небольшое аудиосообщение. Пара предложений, все не более минуты. Формат файлов - WAV, 16Bit, 8kHz, моно Укажите цену.Озвучивание7 заявокЗакрыт10 лет назад
Записать приветствия для 8 интернет магазинов. 30 слов на русском языке, все приветствия одинаковые отличается только название ИМ. Дикторский Женский голос!Озвучивание18 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Здравствуйте! Требуется озвучить игровой аудиоролик "Наказание школьника(цы) за двойку", по сценарию. Около 1 минуты. Взрослый голос и детский голос. Подробности в переписке.Завершен10 лет назад
Всем доброго времени суток! Нужно записать аудио ролик, ЖЕЛАТЕЛЬНО (но не обязательно) двумя голосами, чередование фраз М и Ж голосами. Аудио ролик с наложением музыки. Текст: - ...Завершен10 лет назад