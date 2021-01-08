Озвучивание готового текста мужским голосом

Если ты умеешь говорить на английском и качественно записывать озвучку, то кидай свою заявку и пример голоса. Требуется мужской голос.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо озвучить готовые тексты (примерно 352 слова).
Разработан квест-бокс с 6 заданиями. Необходимо тексты для заданий озвучить мужским голосом. Сюжет заключается в том, что группа расследовала пропажу людей и за ними началась слежка.
Каждое задание необходимо сформировать в отдельный файл.
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