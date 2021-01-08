Озвучивание готового текста мужским голосом

ОзвучиваниеЗакрыт14 заявок260 просмотров
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Необходимо озвучить готовые тексты (примерно 352 слова). 

Разработан квест-бокс с 6 заданиями. Необходимо тексты для заданий озвучить мужским голосом. Сюжет заключается в том, что группа расследовала пропажу людей и за ними началась слежка.

Каждое задание необходимо сформировать в отдельный файл.

3 года назад
yanaberkina
Яна 
33 годаБеларусь
4 года в сервисе
Была
15 дней назад