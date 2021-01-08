Озвучивание готового текста мужским голосом

Всем привет. Занимаюсь 3д графикой, работы можно посмотреть здесь же, на сайте, в портфолио. Все делаю сам, в одни руки, достаточно кривые. А вот на ушах основательно медведь потоптался. Не то чтобы с графикой все в ажуре, ...