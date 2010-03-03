Озвучка 30 секундного ролика

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт5 заявок217 просмотров

Требуется озвучить видеоролик до 03.03.2010. Голос желательно женский.

Текст для озвучки:

Салон штор "Ника" предлагает услуги по пошиву партьер, покрывал, скатертей, чехлов на мебель, в наличии большой ассортимент тканей, фурнитуры.

Правильно подобрать шторы поможет художник-дизайнер.

Обращатся по адресу: ул.Лермонтва 45/1 цокольный этаж ,Старый Цум 2 этаж бутик №53, ТД "Атриум" 2 этаж бутик №2.

все вопросы в аську 230630033

15 лет назад
Flic
45 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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