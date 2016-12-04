Озвучка текста

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  2. Озвучивание
Закрыт2 заявки93 просмотра

САМ ТЕКСТ:

Учим животных.Изучаем животных.ворона, гусь, жук, коза, корова, котенок, курица,лошадь, лягушка, мышка, овца, петух, поросенок, пчела, собака, сова, тигр, утка.

8 лет назад
guest_14817570692983
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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