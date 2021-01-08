Перевод и озвучка видеороликов

ОзвучиваниеЗакрыт12 заявок1135 просмотров
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Необходимо перевести и профессионально озвучить видеоролики на тему создания анимаций. Таких видеороликов будет большое количество, все на тему программирования/ веб-дизайна/ анимации и т.д. На данном этапе есть готовые видеоролики по созданию анимации, которые нужно перевести и озвучить. Озвучка должна быть мужским голосом с правильным американским (США) акцентом. В идеале от носителя языка или человека прожившего там какое-то время.

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3 года назад
smartorama
36 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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