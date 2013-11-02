Перевод и озвучка видеороликов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт6 заявок208 просмотров

Доброго времени, уважаемые фрилансеры.

Требуется перевести с и озвучить 4 ролика 3 по 1 мин., 1 - 2,5 мин.

Прошу писать стоимость.

11 лет назад
art-kirov
35 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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