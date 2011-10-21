Нужно озвучить видео презентацию длительностью 7-10 мин. Голос нужен такой же или максимально приближенный к такому как в этих примерах: http://blogger.info-dvd.ru/?from=infodvdgoodies http://manager.info-dvd.ru/?from=infodvdgoodies http://job.info-dvd.ru/?from=infodvdgoodies Просьба ...
Приветсвие на телефон [женский голос]
Здравствуйте!
Рассмотрите, пожалуйста, возможность записать голосовое приветствие.
Пример в файле. Только женский голос.
Пожалуйста, предоставьте пример Вашего голоса.
Текст, который нужно будет записать, будет выдан Исполнителю.
Спасибо.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Озвучивание3 заявкиЗакрыт14 лет назад
требуется озвучка диктором (мужской или женский голос пока не решили), на данный момент три фразы: 1) "Здравствуйте! Вы позвонили в компанию такую-то. Если Вам известен внутренний номер сотрудника, наберите его. Для связи ...Завершен14 лет назад
Нужно озвучить несколько коротких видеороликов, где-то по 2-3 минуты каждый. Ролики на английском языке. Русский текст есть. Также нужно вставить лого магазина в видеоролик.Озвучивание7 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть много предложений, их нужно надиктовать. Примерная текстовка тут: https://docs.google.com/document/d/1iKrH75TLlx8paq9mTDL0DBUJ35iEEUva5iRJ6Dy3Q1E/edit?hl=ru (жёлтым выделена служебная информация, её надиктовывать ненужно) стиль: обычный для автоответчика; немного ускоренный, но понятный фразы ...Завершен14 лет назад
- $20
Нужна девушка с хорошо поставленной дикцией для озвучивания видео на русском язык.Завершен14 лет назад
- $50
Цель: Хочу научиться самостоятельно озвучивать фильмы (просто один голос поверх фильма) и записывать их потом на DVD. И мне нужен персональный куратор по этим вопросам. Конкретно по моментам типа: - как записать с ...Завершен14 лет назад
Здравствуйте Нужно профессиональное озвучивание серии детских игрушек (акценты, семплы) Только с опытом работы. Желательно с Украины. ICQ 327974030 АнастасияОзвучивание5 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Нужна дикторская начитка мужским голосом. Хронометраж 25с. Интересуют примеры голоса, цена.Завершен14 лет назад
Требуется озвучить детскую сказку http://zhurnal.lib.ru/m/matusewich_w_w/mal_zel_mash_1.shtml Голос мужской. Жду Ваших предложений по стоимости и срокам проекта.Озвучивание5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Текст в приложении Ссылка на превью видео http://www.youtube.com/user/ZRZoom?feature=mhee#p/u/1/E8JjYIsb0so пример Вашей эпической озвучки. Сроки исполнения 19-21 августаОзвучивание2 заявкиЗакрыт14 лет назад