Прочитать текст на диктофон

Здравствуйте. Нужно начитать текст, примерно 4700 знаков и записать из него подкаст в аудио. Тема - интернет-маркетинг. Нужен приятный мужской или женский голос, прочитать с выражением и без запинок. Пишите ваши цены и желательно примеры работ.