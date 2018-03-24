Прочитать текст на диктофон

$90
ОзвучиваниеЗакрыт17 заявок357 просмотров
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Записать 80 аудиозаписей по примеру https://youtu.be/jflBy42XfWE с любым вашим текстом.

Требуется записывать несколько дней подряд по 80 записей,оплата ежедневная.

Оплата около 10$ в день.

6 лет назад
a1287
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
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