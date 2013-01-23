Перевод с немецкого языка

Перевод текста в фильмах по боевому искусству. Нужно перевести 13 фильмов. Продолжительность фильмов от 20 до 60 минут. Содержание: описание особенностей данного вида боевого искусства и пояснения, комментарии к выполнению движений, упражнений, элементов.
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Необходимо выполнить перевод текста с немецкого языка на русский
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