Ассистент HR отдела

Подбор персонала (HR)Закрыт34 заявки724 просмотра
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Основные требования:

Мы ищем молодого специалиста, который любит общаться с новыми людьми со всего мира и готов развивать себя в направлении подбора и управления персоналом.

Основные обязанности:

Организация поиска кандидатов с использованием различных источников.

Изучение рынка труда для определения возможных источников обеспечения необходимыми кадрами.

Размещение и последующее обновление актуальных вакансий на разнообразных онлайн/оффлайн площадках.

Поиск резюме кандидатов на актуальные вакансии.

Приглашение кандидатов на собеседование

Организация и контроль собеседований кандидатов с HR менеджерами

Внесение информации в базу данных

Ведение отчетности по результатам своей работы.

Выполнение других поручений специалистов по подбору персонала в рамках работы HR отдела.

Вы определенно подходите нам, если:

Имеете огромное желание развиваться в HR

Вы любите работать с людьми;

Ответственны, коммуникабельны, активны;

Владете английским языком на уровне от Intermediate.

Что мы предлагаем:

Удаленную занятость;

Режим работы: 5-дневная рабочая неделя с 10:00 до 19:00 по московскому времени;

Стабильные выплаты заработной платы;

Возможности самореализации, профессионального роста и личностного развития.

Оклад - 12 000р.

9 лет назад
EOLStudios
Анна 
36 летАвстралия
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
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