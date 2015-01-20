Ассистент HR отдела

Требуется помощь в поиске подборе кандидатов. Если несколько кандидатов подойдут для дальнейшей работы оплата 20$ Требуются только кандидаты готовые к обучению и долгосрочному сотрудничеству. Если кандидат/кандидаты подойдут для работы то после второго месяца их работы ...
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Основные требования:
Мы ищем молодого специалиста, который любит общаться с новыми людьми со всего мира и готов развивать себя в направлении подбора и управления персоналом.
Основные обязанности:
Организация поиска кандидатов с использованием различных источников.
Изучение рынка труда для определения возможных источников обеспечения необходимыми кадрами.
Размещение и последующее обновление актуальных вакансий на разнообразных онлайн/оффлайн площадках.
Поиск резюме кандидатов на актуальные вакансии.
Приглашение кандидатов на собеседование
Организация и контроль собеседований кандидатов с HR менеджерами
Внесение информации в базу данных
Ведение отчетности по результатам своей работы.
Выполнение других поручений специалистов по подбору персонала в рамках работы HR отдела.
Вы определенно подходите нам, если:
Имеете огромное желание развиваться в HR
Вы любите работать с людьми;
Ответственны, коммуникабельны, активны;
Владете английским языком на уровне от Intermediate.
Что мы предлагаем:
Удаленную занятость;
Режим работы: 5-дневная рабочая неделя с 10:00 до 19:00 по московскому времени;
Стабильные выплаты заработной платы;
Возможности самореализации, профессионального роста и личностного развития.
Оклад - 12 000р.
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