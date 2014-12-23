Помощь в поиске работников в саппорт

Требуется помощь в поиске подборе кандидатов.

Если несколько кандидатов подойдут для дальнейшей работы оплата 20$ Требуются только кандидаты готовые к обучению и долгосрочному сотрудничеству. Если кандидат/кандидаты подойдут для работы то после второго месяца их работы Вам дополнительно ещё небольшая премия 30$ т.к. заинтересован в поиске кандидатов именно нацеленных на долгосрочное сотрудничество.