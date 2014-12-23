Помощь в поиске работников в саппорт

$20
Подбор персонала (HR)Закрыт15 заявок413 просмотров
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Требуется помощь в поиске подборе кандидатов.

Если несколько кандидатов подойдут для дальнейшей работы оплата 20$ Требуются только кандидаты готовые к обучению и долгосрочному сотрудничеству. Если кандидат/кандидаты подойдут для работы то после второго месяца их работы Вам дополнительно ещё небольшая премия 30$ т.к. заинтересован в поиске кандидатов именно нацеленных на долгосрочное сотрудничество.

9 лет назад
desergiode
Борщов 
53 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
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