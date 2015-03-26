desergiode

Требуется дизайн (Template + все сопутствующее) для сайта на Joomla 2.5 Задача подразумевает конечное решение вместе со всей граффикой, лого, кнопки,баннеры и т.д. А также Custom style page design (Out of Joomla template) Such as Support chat ...
- $100Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется помощь в поиске подборе кандидатов. Если несколько кандидатов подойдут для дальнейшей работы оплата 20$ Требуются только кандидаты готовые к обучению и долгосрочному сотрудничеству. Если кандидат/кандидаты подойдут для работы то после второго месяца их работы Вам ...Подбор персонала (HR)7 заявокЗакрыт5 лет назад
Имеется несколько сайтов построенных на joomla + коммерческий компонент под неё (сам компонент могу выслать на емайл позже) Мне довольно часто требуется вносить изменения в него, добавлять новый функционал и т.д. Сам компонент довольно сложный микс ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $20
Требуется помощь в поиске подборе кандидатов. Если несколько кандидатов подойдут для дальнейшей работы оплата 20$ Требуются только кандидаты готовые к обучению и долгосрочному сотрудничеству. Если кандидат/кандидаты подойдут для работы то после второго месяца их работы ...Подбор персонала (HR)15 заявокЗакрыт9 лет назад
Если Вы проводите весь день у компьютера и при этом располагаете свободным временем то это предложение для Вас, т.к. мне нужен помошник котороый в течении дня сможет заниматся онлайн саппортом клиентов. Работы не очень много ...Служба поддержки19 заявокЗакрыт9 лет назад