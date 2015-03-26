desergiode

Борщов desergiode

 
54 годаРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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  • Требуется дизайн для сайта на Joomla 2.5

    $100

    Требуется дизайн (Template + все сопутствующее) для сайта на Joomla 2.5 Задача подразумевает конечное решение вместе со всей граффикой, лого, кнопки,баннеры и т.д. А также Custom style page design (Out of Joomla template) Such as Support chat ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Помощь в поиске работников в саппорт

    Требуется помощь в поиске подборе кандидатов.  Если несколько кандидатов подойдут для дальнейшей работы оплата 20$ Требуются только кандидаты готовые к обучению и долгосрочному сотрудничеству. Если кандидат/кандидаты подойдут для работы то после второго месяца их работы Вам ...

    Подбор персонала (HR)7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Внесение изменений в Joomla компонент

    Имеется несколько сайтов построенных на joomla + коммерческий компонент под неё (сам компонент могу выслать на емайл позже) Мне довольно часто требуется вносить изменения в него, добавлять новый функционал и т.д. Сам компонент довольно сложный микс ...

    PHPJavascriptJoomlaExt JS
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Помощь в поиске работников в саппорт

    $20

    Требуется помощь в поиске подборе кандидатов. Если несколько кандидатов подойдут для дальнейшей работы оплата 20$ Требуются только кандидаты готовые к обучению и долгосрочному сотрудничеству. Если кандидат/кандидаты подойдут для работы то после второго месяца их работы ...

    Подбор персонала (HR)15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется помощник/помощница для онлайн саппорта

    Если Вы проводите весь день у компьютера и при этом располагаете свободным временем то это предложение для Вас, т.к. мне нужен помошник котороый в течении дня сможет заниматся онлайн саппортом клиентов. Работы не очень много ...

    Служба поддержки19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад