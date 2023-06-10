HR

Подбор персонала (HR)Закрыт1 заявка16 просмотров
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Шукаємо HR менеджера , який закриє вакансію менеджера з продажу для нашої компанії.

4 месяца назад
guest_1693218220474
Украина
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад