Отправить тест hrscanner sales на почту у кого есть доступ

Подбор персонала (HR)Закрыт1 заявка598 просмотров
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Всем добрый день!

Хотим пройти тест hrscanner sales, но предлагаемые тарифы нам не подходят. Надо отправить тест на 6 почт и скинуть результаты нам.

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2 года назад
guest_16287489292609
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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