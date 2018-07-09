Подбор кандидата на должность

Подбор персонала (HR)Завершен2 заявки222 просмотра
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Необходимо подобрать кандидатов на должность эксперта в медицинском направлении: 

- подобрать не менее 20 подходящих по формальным признакам кандидатов (текст объявления предоставляется); 

- провести анкетирование каждого кандидата (анкета предоставляется); 

- провести тестирование прошедших кандидатов (задание предоставляется). 

Требования к исполнителю:  

- опыт закрытия вакансий; 

- наличие профилей в сайта hh.ru, superjob и прочих.

6 лет назад
HumanR
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
vitalya98
25 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$30
2 дня
Не выходил на связь
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