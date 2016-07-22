Поиск кандидата по резюме

Необходимо:

1. Уточнить у меня информацию о специфике вакансии (менеджер отдела продаж) - желательно голосом, чтобы не описывать текстом массу нюансов. Заодно уточнить сайты и алгоритм поиска.

2. Заходим на выбранный сайт, ставим фильтр в резюме ("менеджер", Красногорск) и т.д.

3. Полученные резюме надо прозвонить и пригласить на собеседование - прям пишем график с промежутком в 15 минут. К сожалению, мы столкнулись с тем, что большинство кандидатов просто не перезванивают и не приходят, поэтому звонков надо будет сделать много, пару сотен. Ну и отметить все это в любом файле - ссылка на резюме, результат разговора или "не дозвонился"

Работа РАЗОВАЯ, несложная, но рутинная. Предлагайте свою цену и сроки, шаблонный спам просьба не писать, удаляю сразу.