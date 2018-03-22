Поиск людей

От ~5 до ~20 человек. Важно: указывайте цену в разумных пределах. Здравствуйте! Нам нужны новые авторы. Составлять ТЗ не требуется. Вообще ничего не требуется кроме того, что указано ниже. 1) Разместить объявления на известных вам ресурсах; 2) рассмотреть ...