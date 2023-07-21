Ищу фрилансеров на поиск линейного персонала на склады и производства в МО. Требования к сотрудникам: гражданство РФ возраст до 45 лет. Вахта 30/45/60/90/120 смен. От 2500 руб за смену ( грузчик/ разнорабочий/ упаковщик)



Оплата сдельная 1сотрудник =10.000 руб.

Потребность 250+ чел.

Рассматриваем вариант нескольких фрилансеров для ускорения процесса подбора.