Рекрутинг

$100
Подбор персонала (HR)Закрыт8 заявок15 просмотров
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Ищу фрилансеров на поиск линейного персонала на склады и производства в МО. Требования к сотрудникам: гражданство РФ возраст до 45 лет. Вахта 30/45/60/90/120 смен. От 2500 руб за смену ( грузчик/ разнорабочий/ упаковщик)

Оплата сдельная 1сотрудник =10.000 руб.
Потребность 250+ чел.
Рассматриваем вариант нескольких фрилансеров для ускорения процесса подбора.

3 месяца назад
guest_1694778233471
Россия
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад