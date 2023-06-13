Составление резюме

Шукаємо HR менеджера , який закриє вакансію менеджера з продажу для нашої компанії.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо на основании профиля в Linkedin составить красивое резюме на русском и английском языках, кое-что подправить исходя из вашего опыта
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