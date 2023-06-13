Составление резюме

Подбор персонала (HR)Закрыт2 заявки11 просмотров
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Необходимо на основании профиля в Linkedin составить красивое резюме на русском и английском языках, кое-что подправить исходя из вашего опыта

4 месяца назад
maksger
Максим 
32 годаБеларусь
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад