maksger

Максим maksger

 
32 годаБеларусь/Минск
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Frontend developer
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$117
выплачено фрилансерам
55%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
4
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
BoneFort
25 летУкраина
год в сервисе
Был
8 дней назад
$25
10 баллов
6 месяцев назад
Программа для отслеживания изменений указанного файла (язык СИ)
Было очень приятно иметь с вами дело
Ответственный исполнитель. Вся работа выполнена в полном объеме
Ответный отзыв
Avenger12
21 годРоссия
год в сервисе
Был
11 дней назад
$35
10 баллов
7 месяцев назад
Учебное задание по SQL
все хорошо!
Все сделано в полном объеме и вовремя. Рекомендую
Ответный отзыв
hitbox131
20 летРоссия
год в сервисе
Был
месяц назад
$15
10 баллов
7 месяцев назад
Две учебных программы на языке C#
Отличный заказчик, понятное ТЗ)
Все хорошо
Ответный отзыв
coder_fr
17 летРоссия
год в сервисе
Был
17 дней назад
$7
10 баллов
7 месяцев назад
5 задач по HTML/CSS и немного JS
Остался доволен сотрудничеством. Самое главное-человек всегда был на связи, отвечал. ТЗ изложено понятно. С таким заказчиком и работа легко проходит!
Все вовремя и согласно договоренностей. Рекомендую этого исполнителя
Ответный отзыв
Avenger12
21 годРоссия
год в сервисе
Был
11 дней назад
$25
10 баллов
7 месяцев назад
Контрольная работа по Базам данных (MS SQL Server)
рекомендую )
Все ок
Ответный отзыв