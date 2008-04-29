МНЕ НУЖНА ПОКА ТОЛЬКО ИНФО! Нужен движок для локальной сети по типу вконтакте, но с интеграцией IPB форума, т.е. чтоб участники соц.сети автоматом получали аккаунт на IPB форуме и наоборот, чтоб ...
Сервисы размещения пресс-релизов
Нужно создать базу сервисов размещения пресс-релизов. Желательно в таком формате - ссылка на добавления пресс-релиза, ссылка на сам сайт. Пример такого сервиса - http://pr.meta.ua/ .
1 у.е. за 10 ссылок. Сервисы: Украинские, СНГ, Общемировые. Спасибо. Жду предложений.
Заявки фрилансеров
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