Необходима несложная оптимизация и раскрутка сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен10 заявок238 просмотров

Оптимизация 3 блоков на стр и продвижение на вывод в 20-ку

17 лет назад
gorisvet
Алексей 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

seychas
45 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад
$333
Работа сделана в срок. Всегда на связи. Очень помог советами по дальнейшему продвижению. Если честно, не рассчитывал, что можно поднять по разным запросам
С хорошим человеком и пообщатся приятно. не говоря уже о работе. каммендую

Заявки фрилансеров

seychas
45 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад