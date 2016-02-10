Англоязычная презентация

Необходимо сделать презентаху в формате .pptx похожей на untt.com(.)ua конторы. 10 слайдов: наука и технологии страны, о конторе, все сервисы, 1 сервис - юридическая поддержка, 2 сервис - брокеридж и логистика, 3 сервис - аутстаффинг и рекрутинг, 4 сервис - поиск научных исследований и разработок, взаимодействие с органами власти.

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