Информацию по слайдам предоставлю. Примерно 10 слайдов будет. Сделать надо в стиле сайта baitex.ru. Это наш сайт. Оплата - 2 000 - 2 500 руб. Пишите сроки, способы оплаты.
Англоязычная презентация
Необходимо сделать презентаху в формате .pptx похожей на untt.com(.)ua конторы. 10 слайдов: наука и технологии страны, о конторе, все сервисы, 1 сервис - юридическая поддержка, 2 сервис - брокеридж и логистика, 3 сервис - аутстаффинг и рекрутинг, 4 сервис - поиск научных исследований и разработок, взаимодействие с органами власти.
От вас только текст - оформим сами. Стоимость за весь проект. Английский нужен живой. Классический, но живой.
Заявки фрилансеров
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