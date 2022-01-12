Дизайн презентации

ПрезентацииЗакрыт16 заявок1110 просмотров
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Ищу дизайнера для разработки презентаций на долгосрочное сотрудничество.

Вот пример того, что нужно делать: https://drive.google.com/file/d/1hQlfKsKAosPsgNoane8Hjex2nuDUX9xZ/view?usp=sharing

В отклике сразу присылайте кейсы и стоимость такой работы.

2 года назад
tarodche
Татьяна 
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
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