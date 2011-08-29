Здравствуйте. Есть материал, некое ТЗ для презентации. Нужна очень красивая презентация в ppt, с картинками и не более 3-я словамина слайде. Всего ...
Нужно изготовить 2D/3D ролик вирусно-рекламный
Добрый День нам для сайта http://elka48.ru/ нужно изготовить 2 ролика мультяшные по 30 сек ( желательно сократить до 15 сек) на услугу поздравление дед мороза и доставка елок на дом (услуга из 3-х вы выбираете понравившуюся) сценарий мы разработаем сами и возможно наложим звук(но лучше что бы сделали это вы). Скажите сколько будут стоить ваши услуги и сроки изготовления, а так же какая информация вам необходимая для работы, оставляйте для связи координаты!!!
Примерный сценарий: ролика на доставку елок, человек якобы сначала думает, зачем мне заказывать елку пачкать машину не хочу, времени искать хорошую нет да и просто нет времени заниматься этим вопросом, дальше он звонит оператор берет трубку, он говорит пожелания, дальше на складе елки выбираются(замеряются одевается подставка в кол-ве з шт) грузятся в автомобиль и привозят ему(клиенту домой) он выбирает и останавливается на одной, ему заносят домой ставят и дальше счастливые лица семьи клиентов, конец наряженная елка бой курантов.
Или простые вот ссылка на понравившийся ролик http://www.youtube.com/watch?v=GOg_akXd_TI
Спасибо для связи эл. Почта:[email protected](высылайте потфолио и ваши цены на работу) Оплата договорная . Спасибо
Заявки фрилансеров
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