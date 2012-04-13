Презентация для компании

$100
ПрезентацииЗавершен8 заявок193 просмотра
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Необходимо сделать небольшую презентацию в PowerPoint на 8-10 слайдов, и альбом на основе этой презентации в PDF. Срок исполнения - 18 марта. Тексты для презентации предоставляем мы. Остальные подробности при личном обсуждении с дизайнером.

12 лет назад
pashgan
Павел 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
masana
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$100
1 день
Продолжаем сотрудничество. Работа снова выполнена в срок и качественно.
Хороший заказчик.Все вовремя и задача и оплата.Было приятно плоработать , побольше бы таких заказчиков.Мой большой +
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