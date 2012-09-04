Нужно создать две презентации в программе PowerPoint. С картинками, и хорошо наполнить текстом. По темам "Виды активного туризма" и "Меры безопасности для пешеходов". Срок до 17.09.12
Презентация ИТ компании
Презентация ИТ-компании работающей в области b2b и интернет-торговли.
Необходима концепция презентации, стилистика для b2b направления.
1. Презентация в powerpoint, PDF (с возможностью оформления в виде буклета) на 10-15 страниц.
2. мультимедийная для планшета и ПК.
Текстов нет, только основные тезисы.
Необходимы фотографии, изображения, анимация или видео.
Будем рады вопросам, комментариям и уточнениям. Бюджет проекта обсуждается.
Заявки фрилансеров
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