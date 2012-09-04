Презентация ИТ компании

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Закрыт4 заявки155 просмотров

Презентация ИТ-компании работающей в области b2b и интернет-торговли.

Необходима концепция презентации, стилистика для b2b направления.

1. Презентация в powerpoint, PDF (с возможностью оформления в виде буклета) на 10-15 страниц.

2. мультимедийная для планшета и ПК.

Текстов нет, только основные тезисы.

Необходимы фотографии, изображения, анимация или видео.

Будем рады вопросам, комментариям и уточнениям. Бюджет проекта обсуждается.

PowerPoint
13 лет назад
DimaKK
48 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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