Презентация магазина чая

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Арендатор торгового комплекса запросил проект презентации магазина элитных китайских чаев. Необходимо в ближайшее время ему ее сдать, с целью получения торговой площади. Логотип магазина в данный момент еще в разработке, но в целом он не так важен. магазин будет иметь французское название, а стилистика магазина будет объединять французский, утонченный шик с древними восточными традициями чаепития. Главное в презентации продемонстрировать преимущества, которые получат ТРЦ при открытии такого магазина.

7 лет назад
lastanislav
44 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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