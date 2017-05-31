Презентация магазина чая

Арендатор торгового комплекса запросил проект презентации магазина элитных китайских чаев. Необходимо в ближайшее время ему ее сдать, с целью получения торговой площади. Логотип магазина в данный момент еще в разработке, но в целом он не так важен. магазин будет иметь французское название, а стилистика магазина будет объединять французский, утонченный шик с древними восточными традициями чаепития. Главное в презентации продемонстрировать преимущества, которые получат ТРЦ при открытии такого магазина.