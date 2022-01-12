Ищем специалиста по созданию презентации для компании по производству экологичной косметики ручной работы. Решили заняться этим впервые , поэтому ожидаем от исполнителя максимального профессионализма.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Нужно сделать презентацию про ароматы
Что писать наговорю в виде аудио
нужно разместить информацию , подобрать картинки и сделать презентацию
2.так же нужны отдельные слайды для сторис
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