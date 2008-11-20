Разработка flash-презентации

Есть корпоративная презентация, которая должна быть размещена на диске. Структура такая: 1. О компании. Спонсорские проекты Достижения История Миссия Филиалы 2. Ассортимент диск 180 Мб. Изменения нужно внести во все разделы. Много работы по ассортименту. ...