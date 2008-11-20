Разработка flash-презентации

$50
ПрезентацииЗакрыт13 заявок265 просмотров
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Разработка презентации сайта онлайн-бронирования тур. услуг, состоящей из 6 слайдов.

Большая часть слайдов - текстовая информация с минимумом графики.

Главное требование - удобство чтения текста со слайдов.

Презентация должна быть оформлена в соотв. с фир. стилем компании.

15 лет назад
diztex
Артем 
42 годаРоссия
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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