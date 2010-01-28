Создание интерактивного учебника на Flash

Приветствую.

Господа, необходимо создать учебник по новейшей истории на технологии Flash. Причем необходимо каким-то образом предусмотреть возможность добавления новых глав или замены информативных частей аналогичными. Например, заменить звуковую дорожку в главе 2.

Конкретного дизайна нет. Есть идея примерного расположения кнопок и пожелание исполнения в фирменных тонах (серый, кирпичный).

В связи с невеликим нашим знанием в этой области, с радостью выслушаю ваши предложения, как ценовые по исполнению данного проекта, так и технологические по изменению самого задания. Может быть нам стоит что-то доработать в идее, прежде чем пытаться реализовать проект технически...

ТЗ в приложении, жду ваших отзывов.