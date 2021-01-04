Создать продающую презентацию Цифрового продукта

Ищется профи в создании продающих презентаций цифровых продуктов (вебинары). Необходимо подготовить презентацию для вебинара по теме "Бизнес на маркетплейсах". Часть материала есть (видео и текстовый документ), но бОльшую часть необходимо подбирать и согласовывать. Рассматриваются только професионалы с опытом и кейсами. Без Кейсов не отвечаю. ОПЛАТА от 5000р и выше. Обговаривается индивидуально.