3д видео Коттедж

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходимо разработать дизайн pdf-презентации для веб-студии. (Около 10 слайдов с возможностью их дальнейшего дополнения, так как мы планируем поместить в нее раздел с нашими работами) Всю текстовую составляющую мы предоставим. Референс также подготовим и вышлем. Нам необходима ...