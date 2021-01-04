3д видео Коттедж

Необходимо сделать презентацию нашей компании для привлечения новых партнеров(крупных компаний).Мы - сеть автосервисов,если работали с этой сферой - это будет огромным плюсом.Примеры своих работ прикрепите к Вашей заявке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
3д видео презентация коттеджа в лесной местности. Анимация камеры, возможно автомобиля. Дневная и ночная сцены, общая продолжительность ролика не более 2 мин. Дикторский голос уже есть. Стиль должен быть реалистичным, хороший рендер.
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