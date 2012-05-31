Адаптировать шапки под Ворд и Опенофис

В приложении файл док, требуется сделать так, чтобы шапки верхние и нижние одинаково хорошо открывались как в опенофисе, так и в ворде. Как это сделать не знаю... может картинкой... может ещё чем. Шапки должны присутствовать на ВСЕХ страницах (как колонтитулы) или как то так. Кто умеет - я думаю справиться.

Исходники в фотошопе также могу приложить.