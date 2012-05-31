по двум готовым чертежам создать чертёж в автокаде. Работа простая, просто нету времени. Срок до завтра до 16.00 часов по Москве (до 5.06.2012). В аттаче файлы. По 500 рубей за чертёж.
Адаптировать шапки под Ворд и Опенофис
В приложении файл док, требуется сделать так, чтобы шапки верхние и нижние одинаково хорошо открывались как в опенофисе, так и в ворде. Как это сделать не знаю... может картинкой... может ещё чем. Шапки должны присутствовать на ВСЕХ страницах (как колонтитулы) или как то так. Кто умеет - я думаю справиться.
Исходники в фотошопе также могу приложить.
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