Дизайн-макет сцены

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На рисунке в приложении схематичное расположение сцены с фронтальной стороны. В картинке расположены основные элементы, которые используются в дизайне оформления сцены. В оформлении можно использовать абстрактные линии, картинки, рисунки и т. д.

практика в оформлении сцен и концертных площадок, ждем от Вас варианты по оформлению, а также Ваши вопросы и условия сотрудничества.