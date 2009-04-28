Есть сборочный чертёж двигателя ЯМЗ-240.Нужно выполнить чертежи поршня и шатуна каждый на формате А3. Сделать с размерами (какие будут по факту), проставить допуски и посадки. Те кто не понимает о чём речь прошу не беспокоить.. ...
Дизайн-макет сцены
На рисунке в приложении схематичное расположение сцены с фронтальной стороны. В картинке расположены основные элементы, которые используются в дизайне оформления сцены. В оформлении можно использовать абстрактные линии, картинки, рисунки и т. д.
практика в оформлении сцен и концертных площадок, ждем от Вас варианты по оформлению, а также Ваши вопросы и условия сотрудничества.
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