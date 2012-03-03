План помещения

Здравствуйте Спецы по графике и остальные друзья. Прошу сделать 3 симпотичные таблички и наполнить их текстом. для вставки в ворд, на основе прикрепленных рисунков. Грубо говоря прокачать их, а то они такие страшные! p.s. две ...