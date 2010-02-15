Сделать 2 надписи

Нужно сделать одну и туже надпись в двух видах

Надпись "Контакт" без кавычек

1. Надо сделать так же как в psd в таком же стиле

2. Надо сделать как а фото всмысле таким же шрифтом и цветом надпись

Много $ не дам =) работа не сложная