Сделать 2 надписи

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Закрыт8 заявок251 просмотр

Нужно сделать одну и туже надпись в двух видах

Надпись "Контакт" без кавычек

1. Надо сделать так же как в psd в таком же стиле

2. Надо сделать как а фото всмысле таким же шрифтом и цветом надпись

Много $ не дам =) работа не сложная

15 лет назад
StFather
Юрий 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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